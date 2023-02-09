حقيقة عقوبة نجم النصر بعد شكوى الهلال السعودي

دخل البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر السعودي، في صدام مع مجلس إدارة مسلي آل معمر، بعد شكوى الهلال "ضده".

وأعلنت صحيفة "الرياضية" السعودية، تقديم مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، شكوى رسمية ضد تاليسكا، بسبب تصريحاته في "فيلم النصر".

وتاليسكا قال في إحدى حلقات "فيلم النصر"، والذي عرض على منصة "شاهد"، بموافقة إدارة آل معمر: "لو لم يحصل الهلال، على دعم تحكيمي، لخسر في جميع مبارياته".

وبعد الشكوى الهلالية، بات النجم البرازيلي الكبير، مهددا بالإيقاف "سنة" كاملة، مع غرامة مالية ضخمة، بسبب تشكيكه في نزاهة التحكيم والجهات المسؤولة عن اللعبة في المملكة، وفقا للوائح لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

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ومن ناحيته هاجم أندرسون تاليسكا، مسؤولي النصر بشكل غير مباشر، لموافقتهم على نشر حديثه عن الهلال والتحكيم، والذي قد يؤدي إلى إيقافه لمدة "سنة".

وصرح تاليسكا لصحيفة "الرياضية"، بعد شكوى الهلال، قائلا: "لم أمنح أي جهة، الإذن لنشر أي حديث تلفزيوني ولست مسؤولا عن شيء، لم أوافق عليه، ولا يوجد به عقد رسمي، لإذاعته".

أما القانوني الرياضي أحمد الأمير، حسم من ناحيته الجدل، بشأن إمكانية إيقاف تاليسكا "سنة"، بعد هذه التطورات السريعة.

وكشف الأمير عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن عدم إمكانية معاقبة تاليسكا، بسبب تقادم المخالفة التي قام بها.

وأكد القانوني الرياضي، على أن المخالفات، تسقط بعد مرور 90 يوما من ارتكابها، في حال عدم تقديم شكوى رسمية بخصوصها، في هذه المدة.

وتصريح تاليسكا عن الهلال، يعود لأكثر من 9 أشهر وفقا لتصريحات اللاعب نفسه مع "الرياضية"، بينما تم نشره في "فيلم النصر"، منذ أسبوعين تقريبا.

وبناءا عليه مرت المدة القانونية التي يمكن أن يعاقب بسببها أندرسون تاليسكا، وهي الـ90 يوما، بشكل رسمي.

يذكر أن النجم البرازيلي، البالغ من العمر 29 سنة، يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حتى 30 يونيو من عام 2024.

المصدر: "وسائل إعلام سعودية"