طلب لاعب الأهلي من نجم الريال يفجر غضب جماهير النادي المصري (صورة)

أثار محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، غضب جماهير ناديه عقب الخسارة من ريال مدريد، بنتيجة 4-1 أمس الأربعاء، ضمن مواجهة نصف نهائي كأس العالم للأندية والتي يستضيفها المغرب.

والتقطت عدسات المصورين، توجه شريف إلى دكة بدلاء ريال مدريد عقب نهاية المباراة، حيث دار حوار قصير بينه وبين فينسيوس جونيور نجم الفريق الملكي.

وابتسم شريف أثناء حديثه مع المهاجم البرازيلي، وطلب الحصول على قميصه، وهو ما أشعل غضب جماهير ناديه عبر مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا أنه ظهر بمستوى متواضع طوال المواجهة.

وانتقدت الجماهير الأهلاوية شريف، حيث لم يسجل أو يصنع أي فرصة محققة، خلال 61 دقيقة شارك فيها أمام بطل أوروبا.

#محمد_شريف لقطه محمد شريف وهو رايح يشحت تيشرت الريال مهينه جداً .مش ستايل الاهلى pic.twitter.com/rnyHbVSd5E — MAMOO💎 (@Ekhteander) February 9, 2023

إقرأ المزيد

كما لم يسدد مهاجم الأهلي أي تسديدة بين القائمين والعارضة، بخلاف تسديدتين بعيدا عن المرمى، وأهدر فرصة خطيرة للتسجيل، ولمس الكرة 22 مرة.

ومرر شريف الكرة 11 تمريرة الصحيح منها 9 بنسبة دقة %82 وله تمريرة مفتاحية واحدة خلال اللقاء وفقد الكرة 6 مرات وله 10 تدخلات الصحيح منها 5، كما أن له 3 مراوغات غير ناجحة وفقا لتقييم موقع "سوفا سكور".

وضرب الريال موعدا في النهائي مع الهلال السعودي، الذي تأهل أمس الثلاثاء بعد فوزه على فلامينغو بنتيجة 3-2 البرازيلي.

المصدر: "وسائل إعلام"