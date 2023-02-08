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"الفيفا" يعلن عن المرشحين الثلاثة لنيل جائزة أفضل حارس في العالم

الرياضة

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الأربعاء، عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2022.

وشهدت القائمة التي ضمت ثلاثة حراس، تواجد الحارس المغربي ياسين بونو، والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بفضل تألقهما في مونديال قطر الذي توجت به الأرجنتين وبلغ فيه المغرب الدور نصف النهائي في إنجاز غير مسبوق للكرة العربية والإفريقية.

وينافس على الجائزة أيضا البلجيكي تيبو كورتوا.

فعلى الرغم من خروج منتخب بلاده بشكل مفاجئ من دور المجموعات لمونديال قطر، فإن تألق كورتوا مع فريقه ريال مدريد وتتويجه معه بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، مكنه من التواجد في القائمة النهائية.

وسيعلن "الفيفا" عن الفائز بجائزة أفضل حارس خلال حفل سيقام في 27 فبراير الجاري.

المصدر: "فيفا"

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