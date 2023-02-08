المغرب يوافق على استضافة مباريات المنتخبات الإفريقية في تصفيات أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، الأربعاء، أنه استجاب لطلب مجموعة من الاتحادات الإفريقية، لاستضافة مباريات منتخباتها في المغرب ضمن التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا "كوت ديفوار 2024".

وقال الاتحاد المغربي في بيان نشره على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، إنه استجاب لطلبات مجموعة من الاتحادات الكروية الإفريقية لاستضافة مباريات منتخباتها في مارس المقبل في المغرب، بحكم عدم موافقة الاتحاد الإفريقي للعبة على خوض المباريات بملاعب تلك الاتحادات.

وكشف الاتحاد المغربي عن احتضان المملكة لثلاث مباريات في التصفيات الإفريقية، ويتعلق الأمر بمباراة بوركينا فاسو أمام طوغو، وغينيا بيساو أمام نيجيريا، إلى جانب مباراة غامبيا ومالي.

ولم تتحدد بعد المدن المستضيفة لهذه المباريات، علما بأن مدينتي مراكش وأغادير استقبلتا بعض المباريات الدولية لمجموعة من المنتخبات الإفريقية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

المصدر: الاتحاد المغربي لكرة القدم