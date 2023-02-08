مدرب منتخب هولندا يكشف سبب إخفاق خاكبو مع ليفربول

قال مدرب منتخب هولندا رونالد كومان، إن انتقال المهاجم الدولي كودي خاكبو إلى ليفربول جاء في وقت مبكر، وذلك بعد إخفاق اللاعب الشاب في التسجيل أو تمرير أي كرة حاسمة في أول ست مباريات.

وانتقل خاكبو (23 عاما) بعد تألقه مع منتخب هولندا في مونديال "قطر 2022"، من أيندهوفن إلى ليفربول مقابل صفقة كبيرة بلغت 47 مليون دولار أمريكي مطلع 2023.

ويخوض ليفربول موسما صعبا يحتل فيه المركز العاشر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، دون أن يفوز في آخر أربع مباريات.

وعلق كومان على الصعوبات التي يجدها خاكبو مع ليفربول "انتهى به المطاف مع فريق ليس بحال جيدة. إذا كنت لا تسجل ولست هاما ولا تفوز في أي مباراة، فالأمور صعبة".

وتابع كومان في حديث لقناة اللاعب الهولندي السابق أندي فان در ميدي على موقع "يوتيوب": "لو كان أحدهم بعمر الثامنة والعشرين، يمتلك الخبرة، تكون الأمور مختلفة".

وأردف كومان، مدرب برشلونة الإسباني السابق "المستوى في إنجلترا أفضل من هولندا.. هم لاعبون شبان، أليس كذلك؟ على غرار (راين) خرافنبرخ المنتقل إلى بايرن (ميونخ الألماني) ولا يلعب. تصبح الأمور صعبة".

وقبل انتقاله إلى ليفربول، سجل خاكبو تسعة أهداف ولعب 12 تمريرة حاسمة في 14 مباراة مع أيندهوفن هذا الموسم في الدوري الهولندي.

المصدر: وكالات