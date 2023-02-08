أول تعليق للدوسري بعد قيادته الهلال لنهائي مونديال الأندية

قال نجم الهلال السعودي، سالم الدوسري، إن طموح فريقه عال دائما، مؤكدا أنه استحق الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية المقامة بالمغرب.

وخطف الدوسري الأضواء في مباراة نصف النهائي أمام فلامينغو البرازيلي أمس الثلاثاء، حيث سجل هدفين من ركلتي جزاء وصنع الثالث ليساهم في فوز الهلال 3-2 وتأهله لنهائي مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه.

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وقال الدوسري بعد المباراة في تصريحات لقناة "SSC" السعودية الرياضية: "ألف مبروك للشعب السعودي والمملكة العربية السعودية، نحن في المغرب نمثل السعودية، والحمد لله نجحنا في تشريفها أفضل تشريف".

وأضاف: "أخذنا حقنا في مباراة اليوم (أمس) بأقدامنا وأيدينا، وهذا أقل شيء نقدمه للجمهور السعودي"، في إشارة إلى ثأر الهلال من فلامينغو الذي هزمه في نسخة 2019 من مونديال الأندية.

وواصل: "طموحنا دائما عال، ونلعب على البطولات الكبيرة، استحقينا الصعود للنهائي، ونعد بأننا لن نفرط في الكأس، سنعود بها إلى السعودية".

وحول فوزه بجائزة أفضل لاعب في المباراة، قال الدولي السعودي: "تحقيق تلك الجائزة بمثابة حافز بسيط، وليس هذا طموحي، بل هو أعلى بإذن الله".

وأصبح الهلال أول فريق سعودي وثالث فريق عربي بعد الرجاء المغربي (في 2013) والعين الإماراتي (في 2018) يصل لنهائي مونديال الأندية لكرة القدم.

وسيلعب الهلال في النهائي مع المتأهل من مباراة نصف النهائي الثاني التي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني.

المصدر: وكالات