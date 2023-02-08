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نائب الرئيس التركي: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 5894 قتيلا و34810 جرحى

لاعب يعرض قميص رونالدو للبيع لصالح ضحايا زلزال تركيا

الرياضة

لاعب يعرض قميص رونالدو للبيع لصالح ضحايا زلزال تركيا
AFP
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أعلن اللاعب ميري ديميرال أنه سيتم بيع قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من المجموعة الموقعة له في مزاد لتذهب الأرباح لمصلحة إغاثة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا.

وتضم مجموعة ديميرال أطقمه الشخصية وقميص رونالدو بفريق يوفنتوس وسيبيع القطعة بالمزاد بعد التحدث مع مهاجم النصر السعودي.

وكتب ديميرال عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لقد تحدثت مع كريستيانو وقال إنه حزين جدا لما حدث في تركيا".

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وتابع: "نحن سنبيع قميص رونالدو الموقع في مجموعتي بالمزاد وكل عائدات المزاد ستستخدم في منطقة الزلزال".

وأكد ديميرال أنه سيفعل ما في وسعه لمساعدة أولئك الذين دمرتهم الكارثة الطبيعية.

ولعب ديميرال إلى جانب رونالدو في فريق يوفنتوس ويلعب الآن مع فريق أتالانتا وشارك اللاعب البالغ 24 عاما في 35 مباراة دولية مع منتخب تركيا.

يذكر أن نادي مالاتيا سبور التركي أعلن الثلاثاء، عن وفاة حارس مرماه أحمد أيوب تورك أصلان الذي كان في عداد المفقودين، كما علقت السلطات التركية، الاثنين، كافة النشاطات الرياضية في البلاد حتى إشعار آخر إثر الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق البلاد وسوريا المجاورة، وأودى بحياة أكثر من 4500 شخص في تركيا.

المصدر: "وكالات"

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تغطية لتداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا.. اليوم الثالث