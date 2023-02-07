"أرجوكم حبا بالله ساعدونا".. فيديو مؤثر لمدرب تركي يبكي على الهواء

ناشد ولكان ديميرل، مدرب فريق هاتاي سبور التركي، الجهات المختصة في بلاده مواصلة الجهود بلا توقف، لإنقاذ العشرات ممن لا يزالون تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا أمس.

وظهر ديميرل متأثرا، ودخل في نوبة بكاء أثناء مقطع فيديو خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel deprem sonrası gözyaşlarını tutamayarak canlı yayında yardım istedi. pic.twitter.com/usRamIHNVa — Pusholder (@pusholder) February 6, 2023

Volkan Demirel deprem bölgesine acil yardım istedi. pic.twitter.com/mDkPKDtn9q — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) February 6, 2023

وقال حارس فنربخشة السابق أمام الكاميرا: "أود أن ترسلوا جميع الموارد لديكم"، قبل أن ينهار بالبكاء ويناشد متابعيه بصوت متقطع: "أرجوكم، أرجوكم، حبا بالله، الناس يموتون هنا".

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وأضاف اللاعب الدولي التركي السابق: "المأساة نفسها موجودة ليس فقط في هاتاي، ولكن أيضا في المناطق المجاورة، أرجوكم، حبا بالله ساعدونا".

وتابع: "الجميع هنا في وضع بائس، الجميع يموتون في هاتاي، من فضلكم نريد سيارات إسعاف، الأمور سيئة هنا، لا يمكننا الوصول إلى الناس ولا يمكننا أن نفعل الكثير بمفردنا، نريد المساعدة ما أمكن، أرجو المساعدة في سبيل الله".

وكان ديميرل، البالغ من العمر 41 عاما ولديه أكثر من 1.2 مليون متابع على شبكة التواصل الاجتماعي، اعتزل اللعب في 2019، بعدما خاض نحو 400 مباراة مع فنربخشة بإسطنبول وأكثر من 60 مواجهة كحارس لمرمى المنتخب التركي.

وبدأ مسيرته التدريبية في سبتمبر 2019، مساعدا لعدة مدربين مع فريقه فنربخشة، قبل أن يستلم تدريب فريقي فاتح كاراغومروك وهاتاي سبور على التوالي.

وتبلغ الحصيلة المؤقتة لعدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا أكثر من 4500 قتيل في تركيا كما خلف الزلزال آلاف الجرحى بالإضافة إلى تدمير آلاف المنازل وتشريد مئات الآلاف من المنكوبين.

وتعمل خدمات الطوارئ على مدار الساعة لإنقاذ أولئك الذين ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض.

المصدر: وكالات