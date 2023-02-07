من منطقة الزلزال.. المهاجم الدولي المغربي الكعبي يوجه رسالة لمتابعيه

سارع المهاجم الدولي المغربي، أيوب الكعبي المحترف في نادي هاتاي سبور التركي لكرة القدم، إلى طمأنة متابعيه، بعدما أدى زلزال مدمر في جنوب تركيا أمس الاثنين إلى وقوع مئات القتلى.

وكتب الكعبي في تدوينة في خاصية "الستوري" على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "السلام عليكم. كنشكركم على الرسائل.. الحمد لله أنا وعائلتي بخير.. دعواتكم معنا والله يحفظ الجميع".

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن عددا من لاعبي فريق هاتاي سبور يوجدون بالفعل تحت الأنقاض، وسط جهود من أجل إخراجهم.

وأعلن الناطق الإعلامي لنادي هاتاي سبور، مصطفى أوزات، يوم الثلاثاء، عن استخراج اللاعب الغاني كريستان أتسو من تحت الأنقاض مصابا فيما يتواصل البحث عن المدير الرياضي للفريق تنار سافوت.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من اللاعبين المغاربة يلعبون لأندية في دوري السوبرليغ التركي، من أبرزهم قائد المنتخب المغربي غانم رومان سايس، لاعب بيشكتاش، ومنتصر الحتيمي لاعب طرابزون سبور، ويونس بلهندة لاعب أضنة ديمر سبور.

المصدر: RT