بفضلهما حصد الذهب.. بتر قدمي لاعب أولمبي روسي بشكل مفاجئ

خسر البطل الأولمبي الروسي رومان كوستوماروف إمكانية الرقص على الجليد مجددا، بعد أن بترت قدماه، وفقا لوكالة "تاس".

وأجريت العملية الجراحية أمس الاثنين، وقال الأطباء المشرفين إن حالة البطل الأولمبي السابق مستقرة الآن، وأن العمل الجراحي كان ضروريا لإنقاذ حياة الرياضي.

ويخضع كوستوماروف البالغ 45 عاما للعناية المركزة منذ 10 يناير بسبب التهاب رئوي حاد، تسبب في تلف الأوعية الصغيرة ونخر الأنسجة.

وتم تشخيص حالة المريض بالإنتان والالتهاب الرئوي في الجانب الأيسر، قبل أن تنتقل للجانب الثاني.

وقالت والدة المتزلج على الجليد فالنتينا كوستوماروف إنه وفقا لتوقعات الأطباء، قد تستغرق عملية التعافي وقتا طويلا.

في وقت سابق أفيد بأن الرياضي يعاني من تعفن الدم في الرئتين ومشاكل خطيرة أخرى.

ويعد كوستوماروف بطل أولمبياد تورينو 2006 بفئة الرقص الزوجي على الجليد مع تاتيانا نافكا، كما فاز الثنائي مرتين ببطولة العالم، وثلاث مرات ببطولة أبطال أوروبا كما فازا بنهائي سلسلة Grand Prix.

المصدر: "وكالة تاس"