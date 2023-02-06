كأس فرنسا.. نيمار يعود إلى تدريبات سان جيرمان قبل لقاء مارسيليا

عاد النجم البرازيلي نيمار إلى تدريبات باريس سان جيرمان الاثنين، قبل يومين من الموقعة ضد مضيفه مارسيليا في الدور ثمن النهائي من كأس فرنسا لكرة القدم.

ونشر نادي العاصمة الفرنسية صورا عبر حسابه على "تويتر" من تدريبات الفريق، ظهر فيها نيمار إلى جانب زملائه، بعد أن غاب عن آخر مباراتين لإصابة في فخذه.

ولا يزال سان جيرمان من دون نجمه الآخر المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي الذي يغيب عن الملاعب ثلاثة أسابيع لإصابة في الفخذ الأيسر تعرض لها خلال الفوز ضد مونبلييه مطلع الشهر الحالي.

وسيحرم مبابي من خوض ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ الألماني في 14 فبراير الحالي.

ويتصدر سان جيرمان الدوري بفارق 8 نقاط عن مارسيليا الثاني.

المصدر: وكالات