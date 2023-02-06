"مؤسسة المغرب" تصدر بيانا بشأن رعاياها في تركيا

أصدرت "مؤسسة المغرب" الخاصة بالجالية المغربية بتركيا، بيانا بخصوص أخبار الجالية واللاعبين المغاربة المحترفين في الدوري التركي لكرة القدم بعد الزلزال الذي ضرب تركيا يوم الاثنين.

وأوضحت المؤسسة أنها تتواصل منذ فجر يوم الاثنين مع سفارة المملكة المغربية لدى أنقرة، للاطمئنان على الطلبة والعائلات المغربية المقيمة في المناطق المتضررة، وأنه إلى حد الساعة لا توجد أي وفاة في صفوف المغاربة.

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وذكرت مصادر متطابقة أن اللاعبين المغاربة المحترفين بالدوري التركي لكرة القدم، بخير، ومن أبرزهم أيوب الكعبي، لاعب هاتاي سبور، وغانم رومان سايس، لاعب بيشكتاش، ومنتصر الحتيمي، لاعب طرابزون سبور، ويونس بلهندة، لاعب أضنة ديمر سبور.

وكان زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا صباح اليوم على عمق 18 كيلومترا، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات في البلدين، كما ألحق أضرارا بالبنية التحتية.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد التركي لكرة القدم أعلن في وقت سابق اليوم تأجيل العديد من المباريات خلال هذا الأسبوع، بسبب الزلزال.

المصدر: "هسبريس"