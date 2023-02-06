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هدية خاصة من سبورتينغ لرونالدو في عيد ميلاده الـ38

الرياضة

هدية خاصة من سبورتينغ لرونالدو في عيد ميلاده الـ38
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قدم سبورتينغ لشبونة البرتغالي هدية خاصة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمناسبة عيد ميلاده الـ38.

وأهدى النادي البرتغالي صندوقا تذكاريا يحتوي على قميص الفريق باللون الأخضر إضافة لبعض القطع الرمزية التي تزينت بصورة "الدون" عندما كان لاعبا للفريق سواء من عملة نقدية أو بطاقة خاصة بالنادي.

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وأتم رونالدو عامه الـ38، فيما وصلت مسيرته الكروية إلى 28 عاما، حقق خلالها عددا من الإنجازات الفردية والألقاب الجماعية، ليكون أحد رموز لعبة كرة القدم على مر التاريخ.

وبدأ كريستيانو رونالدو مسيرته الكروية مع فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد في الفترة ما بين 2003 إلى 2009، قبل أن ينضم إلى ريال مدريد في الفترة ما بين 2009 إلى 2018.

وفى عام 2018 انتقل رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، من صفوف ريال مدريد فى صفقة بلغت 112 مليون يورو، قبل العودة مجددا إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد فى 2021، ثم الرحيل إلى نادي النصر السعودي في صفقة مجانية خلال سوق الانتقالات الشتوي يناير 2023.

وحصد كريستيانو رونالدو 32 بطولة خلال مسيرته الكروية مع الأندية التي لعب لها ومنتخب البرتغال، بالإضافة إلى تحقيق العديد من الإنجازات الفردية والشخصية.

المصدر: twitter/Sporting_CP

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