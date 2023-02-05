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الأجواء متوترة.. غوارديولا يصرخ في وجه الجزائري محرز

الرياضة

الأجواء متوترة.. غوارديولا يصرخ في وجه الجزائري محرز
Globallookpress /Conor Molloy
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ساد التوتر الأجواء بين الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ولاعبه الجزائري رياض محرز، خلال المباراة أمام مضيفه توتنهام (0-1) يوم الأحد، ضمن الجولة الـ22 من "البريميرليغ".

وأهدر رياض محرز فرصة إدراك التعادل لمانشستر سيتي في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عندما اصطدمت كرته بالعارضة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأفاد الصحفي بموقع "مانشستر إيفنينج نيوز" سيمون باجكوفسكي، بأن غوارديولا كان غاضبا من الجناح الجزائري.

وقال باجكوفسكي في "تغريدة" نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر": "غوارديولا أنهى الشوط الأول بالصراخ في وجه محرز في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس".

وكان محرز أول لاعبي السيتي المغادرين لأرضية الملعب في الشوط الثاني، حيث استبدله غوارديولا في الدقيقة 59، وزج بالنجم البلجيكي كيفين دي بروين محله.

المصدر: "twitter/spbajko"

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