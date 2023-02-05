الأجواء متوترة.. غوارديولا يصرخ في وجه الجزائري محرز

ساد التوتر الأجواء بين الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ولاعبه الجزائري رياض محرز، خلال المباراة أمام مضيفه توتنهام (0-1) يوم الأحد، ضمن الجولة الـ22 من "البريميرليغ".

وأهدر رياض محرز فرصة إدراك التعادل لمانشستر سيتي في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عندما اصطدمت كرته بالعارضة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأفاد الصحفي بموقع "مانشستر إيفنينج نيوز" سيمون باجكوفسكي، بأن غوارديولا كان غاضبا من الجناح الجزائري.

وقال باجكوفسكي في "تغريدة" نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر": "غوارديولا أنهى الشوط الأول بالصراخ في وجه محرز في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس".

Guardiola ends the half by screaming his unhappiness at Mahrez as they make their way down the tunnel. City fans have seen this game before - mostly against Spurs but most of the 19/20 season also counts — Simon Bajkowski (@spbajko) February 5, 2023

وكان محرز أول لاعبي السيتي المغادرين لأرضية الملعب في الشوط الثاني، حيث استبدله غوارديولا في الدقيقة 59، وزج بالنجم البلجيكي كيفين دي بروين محله.

المصدر: "twitter/spbajko"