رسالة إلى الهلال السعودي.. باريس سان جيرمان يكشف موقفه من استمرار ميسي

صرح البرتغالي لويس كامبوس مستشار كرة القدم في نادي باريس سان جرمان، بأن المفاوضات جارية لتمديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وينتهي عقد ليونيل ميسي (35 عاما) مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، ويوجد بند يسمح بتجديد التعاقد لموسم إضافي حتى صيف 2024 بشرط موافقة النجم الأرجنتيني.

وفي مقابلة مع برنامج "تيليفوت" قال لويس كامبوس: "في الوقت الحالي نحن في نقاش مع ميسي للتمديد، لا يمكنني إخفاء ذلك، أود أن يكون معنا في هذا المشروع وسأكون سعيدا إذا استمر".

وأضاف: "نتحدث في الوقت الحالي لمحاولة الوصول إلى هذا الهدف المرجو حتى يستمر معنا".

وتأتي مفاوضات باريس سان جيرمان لتمديد عقد ميسي في الوقت الذي ارتبط فيه اسم بالانتقال إلى نادي الهلال السعودي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن النادي السعودي يسعى لإقناع الساحر الأرجنتيني براتب قد يصل إلى 300 مليون يورو سنويا، ليكون صاحب العقد الأغلى في تاريخ كرة القدم.

خاض ليونيل ميسي، المتوج مع منتخب الأرجنتين بلقب بطل كأس العالم "قطر 2022"، نحو 18 مباراة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وسجل خلالها 10 أهداف إضافة إلى 10 تمريرات حاسمة أيضا.

المصدر: وكالات