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مونديال الأندية.. الأهلي المصري يسجل رقما قياسيا جديدا

الرياضة

مونديال الأندية.. الأهلي المصري يسجل رقما قياسيا جديدا
twitter/AlAhly
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واصل نادي الأهلي المصري كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية، بعد فوزه على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، بالمغرب.

وصعد نادي الأهلي للمرة الرابعة في تاريخه إلى الدور قبل النهائي لمونديال الأندية، وضرب موعدا فيه مع ريال مدريد بطل أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي بالعاصمة الرباط.

يعتبر النادي الأهلي، ثاني أكثر ناد تحقيقا للانتصارات في بطولة كأس العالم للأندية برصيد 8 انتصارات، ومن بين 72 ناد من مختلف القارات شاركت في كأس العالم للأندية، ويتصدر ريال مدريد القائمة، برصيد 10 انتصارات.

ويشغل فريق برشلونة الإسباني المركز الثالث برصيد 7 انتصارات، ومن ثم مونتيري المكسيكي وسانفريس هيروشيما الياباني برصيد خمس انتصارات لكل منهما.

المصدر: وكالات 

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