"ساندويتش برغر" كبير.. يجتذب أكثر من 3 ملايين مشجع لفريق "مغمور".. صورة

استقطبت تغريدة على "تويتر" لـ"ساندويتش برغر" أكثر من 3 ملايين مشجع حول العالم لنادي أشتون تاون "المغمور"، فريق دوري الدرجة السادسة الإنجليزي لكرة القدم.

وبدأت الحكاية عندما نشر حساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يحمل اسم "فوتي سكران" صورة لـ"ساندويتش برغر" يتم بيعه في ملعب نادي أشتون تاون.

وأوضح الحساب في منشوره أن "الساندويتش"، الذي بدا كبيرا ويحتوي على لحم مقدد وجبنة ذائبة، يبلغ سعره 6.5 جنيه إسترليني فقط.

احتفى حساب "فوتي سكران" بالانتشار الواسع لـ"تغريدته"، والتي حظيت بإعجاب أكثر من 3 ملايين و200 ألف شخص حتى الآن، معتبرا أنها الأكثر تفاعلا في تاريخه، وسط تعليقات إيجابية من قبل المتابعين الذين أكدوا على أنهم سيشجعون الفريق في المباريات المقبلة.

Double bacon cheeseburger at Ashton Town FC (@ashtontownfc)



💷 £6.50 pic.twitter.com/jjjmYzRuZH — Footy Scran (@FootyScran) January 30, 2023

كما احتفى نادي أشتون تاون، صباح أمس الثلاثاء، بالتفاعل الكبير الذي لاقته الـ"تغريدة"، ودعا المعجبين لمشاهدة المباراة المقبلة الفريق من أرض الملعب.

وكتب النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أمر رائع، مليونا مشاهدة، نشكر المشجعين القدامى والجدد على تعليقاتكم الكريمة".

وأضاف: "تعالوا وتذوقوا بأنفسكم يوم السبت عندما نلعب ضد ساوث ليفربول، لمشاهدة كرة جيدة وتذوق طعام جيد وقضاء أوقات رائعة".

Wow. 2 MILLION. Thanks to @FootyScran and fans old and new for your kind comments.



Come & taste for yourself on Saturday as we take on @SouthLplFC. Good football, good food and good beer make for great times.



KO - 15:00

HEBS Group Stadium, Edge Green St WN48SL#upthetownpic.twitter.com/kJDSNXE67K — Ashton Town FC (@ashtontownfc) January 31, 2023

وحدد النادي موعد انطلاق المباراة، كما كشف عن مكان ملعبه "إيدج جرين"، من أجل تشجيع الجماهير على حضور المباراة.

ويلعب أشتون تاون في دوري القسم الأول الشمالي، وهو واحد من قسمين يشكلا معا الدرجة السادسة في دوريات كرة القدم الإنجليزية.

ويتأهل بطل كل قسم إلى دوري الشمال الغربي بشكل مباشر، والذي يمثل الدرجة الخامسة، على أن تلعب الـ6 فرق التالية على بطاقة التأهل الثانية في كل قسم.

ويحتل أشتون تاون المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري القسم الأول الشمالي برصيد 34 نقطة، بفارق 7 نقاط فقط عن الـ16 الذي يهبط بصاحبه إلى الدرجة السابعة.

المصدر: وسائل إعلام