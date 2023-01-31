الروسية أندرييفا تبدأ بنجاح مشوارها في ليون

صعدت الروسية إريكا أندرييفا إلى الدور الثاني من بطولة ليون المفتوحة للتنس (WTA-250) اليوم الثلاثاء، على حساب مواطنتها آنا بلينكوفا.

وخسرت أندرييفا المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل سبعة، لكنها التقت أنفاسها في المجموعة الثانية وحسمتها لصالحها بستة أشواط مقابل أربعة، ومن ثم تقدمت بأربعة أشواط متتالية في المجموعة الثالثة الفاصلة، قبل أن تعلن آنا بلينكوفا انسحابها، بعد ساعتين ودقيقتين من المنافسة.

وستكون إريكا أندرييفا، البالغة من العمر 18 عاما، على الموعد في الدور الثاني مع الفائزة من المباراة التي ستجمع اللاعبتين الإسبانية ريبيكا ماسروفا والإيطالية جاسمين باوليني غدا الأربعاء.

المصدر: RT