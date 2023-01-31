بعد الموقف المحرج.. "متحولة جنسيا" تبدأ مشوارها في بطولة أوروبا للتزحلق (فيديو)

استهلت أول متزحلقة فنلندية "متحولة جنسيا" مينا-ماريا أنتيكاينن (المعروفة سابقا باسم Markku-Pekka) والبالغة من العمر 59 عاما، مشوارها في بطولة أوروبا للتزحلق الفني على الجليد.

وتجنبت مينا-ماريا أنتيكاينن السقوط أثناء تزحلقها على الجليد هذه المرة، عكس ما حدث معها في حفل الافتتاح.

وشاركت مينا-ماريا أنتيكاينن، وهي أول متزحلقة فنلندية "متحولة جنسيا" في حفل افتتاح بطولة أوروبا للتزحلق الفني على الجليد في مدينة إسبو الفنلندية، تحت عنوان "تمجيد المساواة والتنوع" كما خطط المنظمون.

وظهرت مينا-ماريا أنتيكاينن على الجليد في ثوب قصير قبل أن تتعرض لموقف محرج حيث فقدت توازنها لتسقط على الأرض ولم تستطع النهوض دون مساعدة.

وكان منظمو البطولة التي حرم الروس من المشاركة فيها، قد أعلنوا أن حفل افتتاح البطولة سيقام تحت شعار "فقط كن على طبيعتك" و"تمجيد المساواة والتنوع".

يذكر أن مينا-ماريا أنتيكاينن تملك مزرعة في بلدية سيلنيارفي، التي تقع في مقاطعة سافو الشمالية شرق فنلندا.

المصدر: sportrbc.ru""