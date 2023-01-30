المصرية ميار شريف تبدأ بنجاح رحلتها في ليون

استهلت النجمة المصرية، ميار شريف، بنجاح مشوارها في بطولة ليون المفتوحة للتنس، اليوم الاثنين، بتأهلها إلى الدور الثاني على حساب الكرواتية آنا كونيوخ.

وحسمت ميار شريف نتيجة المجموعة الأولى لصالحها بستة أشواط مقابل شوطين، وتقدمت في الثانية بثلاثة أشواط مقابل شوطين، قبل أن تعلن اللاعبة لكرواتية انسحابها.

وستكون ميار شريف، البالغة من العمر 26 عاما، على الموعد في الدور الثاني مع الفائزة من المباراة التي ستجمع اللاعبتين التشيكية ليندا نوسكوفا والإسبانية غاربين موغوروزا بلانكو في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: RT