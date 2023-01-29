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متحولة جنسيا تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح بطولة أوروبا للتزحلق (فيديو)

الرياضة

متحولة جنسيا تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح بطولة أوروبا للتزحلق (فيديو)
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كان من المفترض أن يؤدي حفل افتتاح بطولة أوروبا للتزحلق الفني على الجليد في مدينة إسبو الفنلندية، إلى "تمجيد المساواة والتنوع" كما خطط المنظمون.

وكان منظمو البطولة التي حرم الروس من المشاركة فيها، قالوا إن حفل افتتاح المنافسات سيقام تحت شعار "فقط كن على طبيعتك" و"تمجيد المساواة والتنوع".

وشاركت أول متزحلقة فنلندية "متحولة جنسيا" مينا-ماريا أنتيكاينن البالغة من العمر 59 عاما (المعروفة سابقا باسم Markku-Pekka) في حفل افتتاح البطولة.

وظهرت "ماريا أنتيكاينن" على الجليد في ثوب قصير قبل أن تتعرض لموقف محرج حيث فقدت توازنها لتسقط على الأرض ولم تستطع النهوض دون مساعدة.

المصدر: sportrbc.ru

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