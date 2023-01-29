متحولة جنسيا تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح بطولة أوروبا للتزحلق (فيديو)

كان من المفترض أن يؤدي حفل افتتاح بطولة أوروبا للتزحلق الفني على الجليد في مدينة إسبو الفنلندية، إلى "تمجيد المساواة والتنوع" كما خطط المنظمون.

وكان منظمو البطولة التي حرم الروس من المشاركة فيها، قالوا إن حفل افتتاح المنافسات سيقام تحت شعار "فقط كن على طبيعتك" و"تمجيد المساواة والتنوع".

وشاركت أول متزحلقة فنلندية "متحولة جنسيا" مينا-ماريا أنتيكاينن البالغة من العمر 59 عاما (المعروفة سابقا باسم Markku-Pekka) في حفل افتتاح البطولة.

Taitoluistelun EM-avajaiset, mitä ihmettä 😳



Piti varmistaa Areenasta, kyllä se aito video on.#Espoo2023pic.twitter.com/lhlFNnhXGr — Make Kulmahuoneesta (@kulmahuoneesta) January 26, 2023

Финская фигуристка-трансгендер Минна-Маария Антикайнен рухнула на льду во время церемонии открытия чемпионата Европы по фигурному катанию



Лед оказался не толерантен 😂 pic.twitter.com/OImVsjMSpO — Бабай второй😁 (@1GIX1) January 29, 2023

وظهرت "ماريا أنتيكاينن" على الجليد في ثوب قصير قبل أن تتعرض لموقف محرج حيث فقدت توازنها لتسقط على الأرض ولم تستطع النهوض دون مساعدة.

المصدر: sportrbc.ru