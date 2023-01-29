المغربي حمد الله يقود اتحاد جدة للفوز بكأس السوبر السعودي (فيديو)

توج نادي اتحاد جدة بكأس السوبر السعودي لكرة القدم بفوزه على نظيره الفيحاء بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم الأحد في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وسجل هدفي اتحاد جدة المهاجم الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله.

حمدالله يفتتح أول الأهداف في السوبر 🔥



الفيحاء 0 × 1 الاتحاد#الفيحاء_الاتحاد | #SSCpic.twitter.com/oRXu8KcYJa — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 29, 2023

ثاني الاهداف للاتحاد عن طريق عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 49 🔥



الفيحاء 0 × 2 الاتحاد#الفيحاء_الاتحاد | #SSCpic.twitter.com/LJ6avG5wir — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 29, 2023

وبدأ الاتحاد المباراة ضاغطا لإحراز هدف مبكر ونجح حمد لله في وضع فريقه في المقدمة بعد أن تلقى تمريره من رومارينهو جعلته في حالة انفراد ليضعها في الشباك كهدف أول في الدقيقة الثالثة.

وعاد حمد الله في الدقيقة 48 ليسجل الهدف الثاني بعد كرة ثابته نفذها كورنادو على رأس المغربي ليضعها في الشباك.

وبذلك يكون حمد الله قد وضع بصمته في جميع مباريات السوبر السعودي التي لعبها، إذ سجل 5 أهداف خلال 4 مباريات لعبها في المسابقة.

وكانت البداية عندما سجل بقميص فريقه السابق النصر، في سوبر 2019 أمام التعاون، كما سجل أمام الهلال في سوبر 2020.

وبقميص الاتحاد، سجل ثلاثة أهداف في النظام الجديد للمسابقة، جاء الأول في شباك النصر بالدور قبل النهائي، بخلاف الهدفين أمام الفيحاء.

ولم يسبق لأي لاعب أن سجل أكثر من هدفين في تاريخ البطولة.

وكان نظام كأس السوبر السعودي في السنوات الماضية عبارة عن مباراة واحدة تجمع بطلي الدوري والكأس، لكن بنظامها الجديد تسير على خطى مسابقة الكأس السوبر الإسباني التي احتضنتها السعودية أخيرا بمشاركة أربعة أندية وتوج برشلونة بلقبها.

المصدر: وكالات