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كلوب يعلن تشكيلة ليفربول لمواجهة برايتون في كأس إنجلترا

الرياضة

كلوب يعلن تشكيلة ليفربول لمواجهة برايتون في كأس إنجلترا
AP
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كشف مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، تشكيلة فريقه لمواجهة برايتون، اليوم الأحد، في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وجاء النجم المصري محمد صلاح على رأس تشكيلة ليفربول.

وفيما يلي تشكيلة ليفربول:

أليسون- أرنولد- كوناتي- غوميز- روبرتسون- بايتيتش- تياغو- كيتا- إيليوت- صلاح- جاكبو.

بينما جاءت تشكيلة برايتون كالتالي:

ستيلي- لامبتي- ويبستر- دانك- مارش- ماك أليستر- جروس- ويلبيك- ميتوما- فيرجسون- إيستوبينان.

المصدر: RT

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