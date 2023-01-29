كلوب يعلن تشكيلة ليفربول لمواجهة برايتون في كأس إنجلترا
كشف مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، تشكيلة فريقه لمواجهة برايتون، اليوم الأحد، في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
وجاء النجم المصري محمد صلاح على رأس تشكيلة ليفربول.
Team news 📋— Liverpool FC (@LFC) January 29, 2023
Your #BHALIV line-up for this afternoon 🔴
وفيما يلي تشكيلة ليفربول:
أليسون- أرنولد- كوناتي- غوميز- روبرتسون- بايتيتش- تياغو- كيتا- إيليوت- صلاح- جاكبو.
بينما جاءت تشكيلة برايتون كالتالي:
COME ON ALBION! 💪 Here's our starting XI to face @LFC this afternoon. 📝— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 29, 2023
📲 https://t.co/S3j1TIeLz3 // #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/rWDGsHVAdV
ستيلي- لامبتي- ويبستر- دانك- مارش- ماك أليستر- جروس- ويلبيك- ميتوما- فيرجسون- إيستوبينان.
المصدر: RT