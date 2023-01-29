السد القطري يفعل إجراءاته القانونية ضد عبد الكريم حسن والجهراء الكويتي

أعلن نادي السد القطري أن انتقال مدافعه عبد الكريم حسن إلى نادي الجهراء الكويتي غير قانوني، مؤكدا أن الإدارة أوعزت إلى اللجان القانونية في النادي للبدء بالإجراءات التي تحفظ حقه.

وأصدر السد بيانا قال فيه "بالنظر إلى الأخبار المعلنة في الآونة الأخيرة من جانب شركة نادي الجهراء الكويتي والتوقيع مع اللاعب عبد الكريم حسن، تود شركة نادي السد توضيح وتأكيد أن اللاعب قد قام بإنهاء تعاقده مبكرا مع نادي السد من طرف واحد بدون سبب أو عذر مقبول".

وأضاف "بناء على ما تقدم فإن شركة نادي السد قد منحت التفويض للقسم القانوني لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق اللاعب عبد الكريم حسن وأي ناد آخر لضمان حقوق ومصالح النادي".

وأعلن السد في 21 ديسمبر الماضي، عن استبعاد حسن نهائيا من صفوف الفريق الأول، معللا ذلك "بفكر اللاعب الدولي القطري الذي لا يتوافق مع أهداف وتطلعات الفريق في المرحلة المقبلة".

واستند حسن إلى قرار الاستبعاد كونه مسوغا قانونيا يمكّنه من الانتقال إلى ناد آخر بعد اعتبار قرار الإيقاف نوعا من التجميد المخالف للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان نادي الجهراء قد أعلن رسميا عن ضم حسن بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، في وقت كان الاتحاد القطري قد أعلن إيقاف اللاعب لأجل غير مسمى إلى جانب عقوبة مالية بحقه تصل إلى 200 ألف ريال قطري (ما يقارب 55 ألف دولار أمريكي)، بناء على التقرير المرسل من إدارة المنتخبات الوطنية إلى الأمانة العامة بالاتحاد.

وأشارت مصادر مطلعة لوكالة "فرانس برس" في حينها إلى أن سبب استبعاد السد للاعب هو استفزازه الجماهير عبر تطبيق "سناب شات" حيث نشر صورة له عقب خسارة منتخب قطر في كأس العالم 2022 أمام السنغال، وهو ما اعتبرته الجماهير تصرفا غير لاق إذ بدا اللاعب غير مهتم بمشاعر الجماهير الغاضبة من الخسارة.

المصدر: أ ف ب