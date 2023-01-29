كأس إنجلترا.. كازيميرو وسون يقودان يونايتد وتوتنهام إلى الدور الخامس

سجل كل من كازيميرو وهيونغ-مين سون ثنائية أمس السبت، وقادا مانشستر يونايتد وتوتنهام تواليا إلى الدور الخامس من كأس إنجلترا، بفوز على كل من ريدينغ 3-1 وبريستون نورث أند 3-0.

وسجل البرازيلي كازيميرو الهدف الأول ليونايتد في شباك ريدينغ بعد أن وصلته كرة بينية رائعة إلى داخل المنطقة من مواطنه أنتوني، غمزها فوق الحارس في المرمى في الدقيقة 54، ثم عاد كازيميرو بعد أربع دقائق وسجل الهدف الثاني بتسديدة جميلة بعيدة من خارج المنطقة إلى يسار الحارس في أسفل الزاوية.

وطرد بعدها مهاجم ريدينغ، أندي كارول لحصوله على بطاقة صفراء ثانية بعد خطأ على كازيميرو في الدقيقة 65، قبل أن يكمل فريد فوز "الشياطين الحمر" بنكهة برازيلية بحتة بعد أن تابع بكعب قدمه كرة خلفية إثر عرضية منخفضة من البرتغالي برونو فرنانديش (66).

وسجل السنغالي أمادو ساليف مبينغي هدف ريدينغ الوحيد في الدقيقة 72.

في المباراة الثانية، انتظر توتنهام حتى الشوط الثاني لافتتاح التسجيل عبر الكوري الجنوبي سون، الذي أحرز الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 50 و69.

وسجل الجناح الهولندي أرنو دانجوما الهدف الثالث في الدقيقة 87 في أول مباراة له مع توتنهام بعد وصوله منذ أيام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من فياريال الاسباني.

المصدر: وكالات