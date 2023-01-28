أستراليا المفتوحة.. سابالينكا تحرز أول ألقابها الكبرى بفوزها على ريباكينا

توجت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة خامسة عالميا، بأول لقب كبير في مسيرتها، بعد تغلبها السبت في نهائي بطولة أستراليا على الكازاخستانية يلينا ريباكينا بنتيجة 4-6، 6-3 و6-4.

وعوضت سابالينكا، تأخرها في المجموعة الأولى لتتمكن من هزيمة ريباكينا المصنفة الـ25، بعد مباراة دامت لساعتين و28 دقيقة على ملعب رود ليفر، لترتقي إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي.

How about a round of applause for one superb Grand Slam final 👏#AusOpen • #AO2023pic.twitter.com/jQyoVcwCTr — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2023

ولم تخسر سابالينكا أي مجموعة في ملبورن قبل النهائي، في بداية مثالية منذ مطلع العام الحالي حيث حققت 10 انتصارات تواليا في أستراليا بإحرازها لقب دورة أديلايد.

وجاءت المباراة النهائية لتختتم أسبوعين من المنافسات الدراماتيكية، حيث أقصت ريباكينا 3 فائزات في بطولات الغراند سلام: البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، في ثمن النهائي، اللاتفية يلينا أوستابينكو (17) في ربع النهائي والبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا (24) في نصف النهائي.

ورغم خسارتها النهائي، ستشق ريباكينا طريقها نحو المراكز العشرة الأوائل في التصنيف العالمي، بعدما بلغت النهائي الكبير الثاني في غضون سبعة أشهر بعد تتويجها في ويمبلدون.

المصدر: وكالات