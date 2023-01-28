رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يلمح لإمكانية مشاركة الروس في أولمبياد باريس

ألمح رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ إلى إمكانية عودة الرياضيين الروس للتنافس في المسابقات الدولية والمشاركة في الألعاب الأولمبية المقررة في باريس صيف عام 2024.

وقال باخ يوم السبت في مؤتمر صحفي على هامش بطولة العالم للزلاجات المقامة في مدينة في أوبرهوف الألمانية: "استبعاد الرياضيين على أساس جواز سفرهم لا يتماشى مع قيم ورسالة الميثاق الأولمبي. ربما يمكن للرياضيين الروس والبيلاروس التنافس تحت علم محايد في أولمبياد 2024 في باريس".

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وعن التهديدات الأوكرانية بمقاطعة الألعاب الأولمبية في باريس في حال مشاركة الروس، علق باخ: "نحن نعرف وجهة نظر أوكرانيا التي تريد عزل روسيا ليس فقط كدولة، بل تريد أيضا عزل جميع الروس تماما".

وأكمل: "لا ينبغي التمييز ضد الرياضيين من خلال الاستبعاد، حتى لو كانت بلدانهم في حالة صراع".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، أوصت في نهاية فبراير 2022، الاتحادات الرياضية الدولية بعدم السماح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في المنافسات على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، واتبع عدد من الاتحادات الدولية التوصية، وسمح البعض الآخر للرياضيين الروس والبيلاروس بالمنافسة تحت علم محايد.

المصدر: championat.com