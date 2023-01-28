مدرب ليفربول يكشف سبب تراجع مستوى صلاح هذا الموسم

اعترف مدرب ليفربول، يورغن كلوب، بأن نجمه المصري محمد صلاح يعاني هذا الموسم بسبب تفكك "الآلة" الهجومية للفريق التي ضمت في المواسم الماضية الثلاثي صلاح وساديو ماني وفيرمينو.

ورحل ماني إلى بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بينما تراجع مستوى فيرمينو مؤخرا كما غاب عن عدة مباريات لنادي ليفربول بسبب الإصابة.

وصلاح هو هداف ليفربول هذا الموسم برصيد 17 هدفا، لكنه لم يسدد سوى مرة واحدة على المرمى في آخر ست مباريات ولم يقم بأي تسديدة على المرمى في آخر ثلاث مباريات.

وبرر كلوب تراجع صلاح هذا الموسم قائلا: "بالطبع صلاح يعاني. لقد كان يعمل ضمن آلية جيدة ومنسجمة في الهجوم (صلاح وفيرمينو وماني)، وكان كل شيء نفعله واضحا".

وأضاف كلوب في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو": "صلاح ودياز وداروين (الوافدان الجديدان على الفريق لتعويض ماني وفيرمينو) لعبوا فقط 343 دقيقة معا، ولم يكن جوتا (المصاب) أو فيرمينو ضمن هذه المجموعة، وهذا ليس مفيدا.. لقد عانى الجميع بسبب ذلك، هذا أمر واضح".

وتابع: "اللعب الهجومي حتى مع وجود كل هذه الجودة، يتطلب الكثير من العمل معا.. هناك الكثير من المعلومات المطلوبة، مثل معرفة كيفية الحركة، وأين يتواجد كل زميل في المقدمة".

وأردف المدرب الألماني: "الوضع ليس رائعا، لكن لا يمكننا أن نتوقع العودة إلى أفضل مستوى لنا، وأننا سنحقق الفوز 5-0 ثم ننتقل إلى خوض المباراة التالية بنفس المستوى".

وتابع كلوب: "علينا أن نعمل بجد، لا أحد يريد سماع هذه الكلمات، لكنها ضرورية.. وفي غضون أسبوعين أو ثلاثة سيكون لدينا خيارات أخرى متاحة، ويمكننا أن نجري تغييرات".

واختتم: "إذا سجل صلاح في مباراتين، وحافظنا على شباكنا نظيفة في كلتيهما، سيكون لدينا المزيد من النقاط كفريق".

ويستعد ليفربول لمواجهة مضيفه برايتون غدا الأحد في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.

المصدر: "ليفربول إيكو"