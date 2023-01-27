رسميا.. التونسي العيدوني إلى صفوف أونيون برلين

ترجم لاعب الوسط التونسي الدولي عيسى العيدوني تألقه في مونديال قطر بانتقاله إلى الدوري الألماني لكرة القدم، مع إعلان وصيف الدوري أونيون ضمه إلى صفوفه يوم الجمعة.

وكان لاعب الوسط الدفاعي البالغ من العمر 26 عاما، يحمل ألوان نادي فيرينتسفاروش المجري منذ عام 2020، محرزا في صفوفه لقب الدوري المحلي مرتين.

Laïdouni's MOTM performance vs Denmark was notable for his hard, early tackle on Christian Eriksen (he celebrated, punching his badge), and against France he shone. As we all looked up when he ghosted in at the near post, out of nowhere to nod in the winner against Leverkusen. pic.twitter.com/J7fQSQcX7K — 1. FC Union Berlin (@fcunion_en) January 27, 2023

وقال اللاعب الذي خاض 28 مباراة دولية والقادم بصفقة ناهزت 4 ملايين يورو حسب تقارير صحفية، لموقع نادي أونيون برلين "حلم أي لاعب الاحتراف في أحد أفضل الدوريات في العالم. سعيد لقدرتي على إثبات نفسي في الدوري الألماني".

وأضاف اللاعب المولود من أب جزائري وأم تونسية "من كل ما رأيته وسمعته حتى الآن، أونيون برلين ناد ودي، لكن أيضا شغوف وطموح. أنا مقتنع بتأقلمي هنا وسأقدم كل شيء لأنجح مع أونيون".

وبدوره، علق أوليفر روهنرت مدير الكرة في أونيون برلين الذي يبتعد بفارق 3 نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب ومتصدر الدوري "نعرف قدرات عيسى منذ بعض الوقت. قدرته على اللعب بين المنطقتين، قوته وفهمه للعبة ستساعدنا لرفع نوعية لعبنا".

ونشأ العيدوني الذي يحمل ألوان منتخب تونس منذ مارس 2021، في ضاحية مونفيرمي شرق العاصمة الفرنسية باريس.

وترك باريس في سن صغيرة وشق طريقه مع الفئات العمرية لفريق أنجيه الذي أعاره لعدة أندية في الدرجات الدنيا، قبل انتقاله إلى فولونتاري الروماني في 2018 حيث أمضى موسمين فارضا نفسه في خط الوسط.

ولفت هناك أنظار فيرينتسفاروش العريق الذي ضمه وأصبح في صفوفه لاعبا هاما اكتسب خبرة الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا.

وشارك العيدوني مع "نسور قرطاج" في كأس أمم إفريقيا "الكاميرون 2021"، وفي مونديال "قطر 2022" استهل مباريات بلاده الثلاث وآخرها أمام فرنسا التي حقق فيها منتخب تونس فوزا لافتا بهدف قبل توديعه من دور المجموعات.

المصدر: وكالات