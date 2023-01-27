أستراليا المفتوحة.. دجوكوفيتش إلى النهائي لملاقاة تسيتسيباس ومعادلة رقم نادال

بات الصربي نوفاك دجوكوفيتش على مشارف دخول التاريخ وإحراز لقبه الـ22 في البطولات الأربع الكبرى معادلا الرقم القياسي للإسباني رافائيل نادال، وذلك بعد بلوغه نهائي بطولة أستراليا.

وجاء تأهل دجوكوفيتش إلى نهائي أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى لموسم التنس، بعد فوزه السهل الجمعة على حساب الأمريكي تومي بول، بنتيجة 7-5، 6-1 و6-2 ليبلغ النهائي العاشر في ملبورن.

وضرب دجوكوفيتش، حامل لقب 21 بطولة كبرى والمصنف خامسا عالميا، موعدا مرتقبا مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الطامح للقبه الكبير الأول.

ويمتلك النجم الصربي دافعا إضافيا للذهاب إلى أبعد الحدود ومعادلة ألقاب نادال في البطولات الأربع الكبرى (22)، بعد أن غاب عن نسخة العام الماضي عندما تم ترحيله من أستراليا بسبب رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، علما بأن نادال حقق اللقب في غيابه.

وفي حال فوز تسيتسيباس أو دجوكوفيتش بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، سيصبح احدهما تلقائيا المصنف أولا عالميا.

المصدر: وكالات