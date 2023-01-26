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جماهير اتحاد جدة تستفز رونالدو في كأس السوبر السعودي (فيديو)

الرياضة

جماهير اتحاد جدة تستفز رونالدو في كأس السوبر السعودي (فيديو)
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هاجت مدرجات ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، قبيل انطلاق مواجهة اتحاد جدة والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم.

وهتفت جماهير النصر ضد مهاجم الفريق السابق، المغربي عبد الرزاق حمد الله، على خلفية الأحداث التي صاحبت انتقاله من النصر للاتحاد.

وردت جماهير الاتحاد وهتفت باسم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، كنوع من الاستفزاز، لنجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان في منافسة شديدة مع ميسي على مدار الـ15 سنة الأخيرة.

ويتطلع رونالدو للتتويج بأول ألقابه مع النصر، ليكرر ما فعله مع يوفنتوس عندما توج بكأس السوبر الإيطالي كأول بطولة له مع "السيدة العجوز" في موسم 2018/2019.

المصدر: وكالات

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