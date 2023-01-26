جماهير اتحاد جدة تستفز رونالدو في كأس السوبر السعودي (فيديو)

هاجت مدرجات ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، قبيل انطلاق مواجهة اتحاد جدة والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم.

وهتفت جماهير النصر ضد مهاجم الفريق السابق، المغربي عبد الرزاق حمد الله، على خلفية الأحداث التي صاحبت انتقاله من النصر للاتحاد.

🎥 جماهير الاتحاد تردد اسم ميسي لحظة دخول كريستيانو رونالدو لأرضية الملعب.



pic.twitter.com/JkhixkiqlF — عز (@MnbrMadrid5) January 26, 2023

وردت جماهير الاتحاد وهتفت باسم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، كنوع من الاستفزاز، لنجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان في منافسة شديدة مع ميسي على مدار الـ15 سنة الأخيرة.

جماهير الإتحاد تهتف باسم ميسي لحظة دخول رونالدو ارضية الملعب 😄 pic.twitter.com/yaErkZo8rY — Kooora (@kooora) January 26, 2023

ويتطلع رونالدو للتتويج بأول ألقابه مع النصر، ليكرر ما فعله مع يوفنتوس عندما توج بكأس السوبر الإيطالي كأول بطولة له مع "السيدة العجوز" في موسم 2018/2019.

المصدر: وكالات