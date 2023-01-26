الاتحاد السعودي يخصص مكافأة قيّمة لأفضل لاعبين بنصف نهائي كأس السوبر

أعلن اتحاد كرة القدم السعودي عن جائزة مالية قيمتها 50 ألف ريال، لأفضل لاعب يتم اختياره في كل مباراة من مباراتي نصف نهائي كأس السوبر السعودي اليوم.

ويلتقي اليوم الخميس الهلال مع الفيحاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد، واتحاد جدة مع النصر على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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وتم تشكيل لجنة فنية متخصصة لاختيار أفضل لاعب في كل من المباراتين.

وتتولى الشركة الراعية لاتحاد كرة القدم السعودي تقديم القيمة المالية للجائزتين.

وستتوجه الأنظار إلى مواجهة الاتحاد والنصر، حيث يضم هذا الأخير في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات.

المصدر: وكالات