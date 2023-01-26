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مسؤولو الرياضة في روسيا يعلقون على اقتراح مشاركة الروس في الألعاب الآسيوية

الرياضة

مسؤولو الرياضة في روسيا يعلقون على اقتراح مشاركة الروس في الألعاب الآسيوية
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تفاعل مسؤولو الرياضة في روسيا مع عرض المجلس الأولمبي الآسيوي، منح الرياضيين الروس والبيلاروس فرصة المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغجو الصينية في خريف 2023.

وقال رئيس اتحاد الجمباز الفني فاسيلي تيتوف: "أنظر بإيجابية إلى الاقتراح، أي ممارسة تنافسية مهمة.. المنافسة في آسيا عالية جدا".

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ومن جانبه قال رئيس اتحاد المصارعة ميخائيل ماماشفيلي: "سنذهب دون أدنى شك، لكن لم يتم الحسم في أي شيء بعد".

أما رئيس اتحاد المبارزة إيلجار محمدوف فعلق ممازحا قائلا: "أقترح الذهاب إلى الاتحاد الإفريقي.. لا يوجد أحد (منافسون) هناك باستثناء مصر، سنذهب جميعا إلى الأولمبياد" في إشارة إلى أن فرص الرياضيين الروس ستكون أكبر للتأهل للألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس صيف العام 2024.

المصدر: RT

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