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هاري كين يحقق إنجازا تاريخيا في الدوري الإنجليزي

الرياضة

هاري كين يحقق إنجازا تاريخيا في الدوري الإنجليزي
AP
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بات هاري كين مشاركا في لقب "الهداف التاريخي لنادي توتنهام"، بتسجيله هدف الفوز 1-0 على فولهام، ليحصد فريقه نقاط المباراة الثلاث ويحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي.

وتلقى المهاجم الدولي الإنجليزي، تمريرة من زميله الكوري الجنوبي سون هيونغ مين خارج منطقة الجزاء، ليطلق قذيفة في مرمى نادي فولهام مسجلا هدفه رقم 266 مع توتنهام في مختلف المسابقات، ليتساوى بذلك مع الراحل جيمي غريفز، الهداف التاريخي للنادي.

ورفع كين رصيده إلى 15 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ولولا طوفان الأهداف الذي سجله إيرلنغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي سجل بالفعل 25 هدفا في الدوري في عامه الأول في كرة القدم الإنجليزية لحصد كين لقب هداف الدوري هذا العام.

ويحتل توتنهام المركز الخامس في الدوري ويتأخر بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.

المصدر: وكالات

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