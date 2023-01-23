الدوري الإيطالي.. إنتر يتكبد هزيمة في عقر داره أمام إمبولي

مني نادي إنتر بهزيمة مفاجئة على ملعبه وبين جماهيره أمام ضيفه إمبولي، بهدف دون رد، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين إمبولي بالفضل في هذا الفوز، للاعبه توماسو بالدانزي، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 66.

وأكمل إنتر المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40، بعد طرد مدافعه ميلان سكرينيار لحصوله على بطاقتين صفراوين.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيده إنتر عند 37 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع إمبولي رصيده إلى 25 نقطة بالمركز التاسع.

المصدر: وكالات