تعيين غاري كوك رئيسا لرابطة المحترفين السعودية بعد انضمام رونالدو للنصر

عين الدوري السعودي، الرئيس التنفيذي السابق لمانشستر سيتي، غاري كوك، رئيسا لرابطة المحترفين السعودية، ضمن جهود استغلال الفرص التجارية التي خلقها وصول كريستيانو رونالدو إلى المملكة.

وقالت الرابطة السعودية اليوم الاثنين في بيان، إن غاري كوك، الرئيس التنفيذي لشركة الألبسة الرياضية "نايكي" قبل الانضمام لمانشستر سيتي في 2008، وسيصبح رئيسا تنفيذيا لرابطة دوري المحترفين السعودي.

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وقال رئيس الدوري السعودي لكرة القدم، عبد العزيز العفالق في بيان، إنه بعد انضمام نجم الكرة العالمي رونالدو إلى النصر السعودي، ستتوجه أنظار العالم لكرة القدم السعودية، مشيرا إلى أن الهدف هو دفع الفرق التجارية وتعزيز الموقف المالي للدوري والأندية السعودية.

ومن جانبه، قال كوك في بيان "تلقيت ترحيبا دافئا في الرياض وأتطلع لبدء العمل فورا لتحقيق طموحنا بجعل كرة القدم السعودية مركز قوة للعبة العالمية".

وكان كوك قد انضم لمانشستر سيتي قبل أن يصبح النادي مملوكا لأطراف جديدة من أبو ظبي. وظل هناك ثلاث سنوات وساعد في وضع أساسات أول بطولة للنادي في الدوري الممتاز خلال 44 عاما.

وغادر كوك نادي مانشستر سيتي في بداية موسم 2011-2012 وسط نزاع حول رسالة إلكترونية أرسلت إلى والدة أحد اللاعبين.

يذكر أن رونالدو وقع نهاية ديسمبر الماضي على عقد يبقيه في نادي النصر السعودي حتى يونيو 2025 في صفقة جعلته اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم.

المصدر: أ ب