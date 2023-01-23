كومان يمارس أسلوبا مختلفا عن فان خال في تدريب منتخب هولندا

أكد رونالد كومان الذي خلف مواطنه لويس فان خال على رأس الجهاز الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم منذ مطلع العام، الاثنين، أنه سيكون مدربا "مختلفا جدا" تكتيكيا عن سلفه.

وقال المدافع الدولي السابق خلال مؤتمر صحفي في مدينة زايست في وسط البلاد إنه ينوي "العودة إلى النظام القديم مع أربعة مدافعين وليس خمسة (كما في مونديال قطر 2022)"، مضيفا "سأعمل بأفكاري وخبراتي".

ولا يعتبر كومان (59 عاما) أنه "من الضروري" إجراء مناقشة مع فان خال عند توليه المنصب.

وقال في هذا الصدد "لقد تحدثت إلى عدد من اللاعبين، ولا سيما حول النظام الذي سيتم وضعه. رأيهم مهم. بقي (فان خال) من دون هزيمة في 25 مباراة خلال منصبه. سيكون من المذهل أن أتمكن من تحقيق ذلك ولكن أريد تحقيقه بطريقة مختلفة. خلال المونديال، كانت هناك لحظات قلت فيها: يجب أن أجري تغييرا".

وخلال عهده الذي انتهى مع نهاية مونديال قطر في ديسمبر الفائت، لم يخسر فان خال أي مباراة في الوقتين الأصلي والإضافي، إذ ودعت هولندا من الدور ربع النهائي بركلات الترجيح أمام الأرجنتين التي حققت اللقب.

ويعود كومان للمرة الثانية للإشراف على "الطواحين" بعد فترة أولى بين 2018 و2020 بلغ فيها نهائي دوري الأمم الأوروبية 2019 ونجح في قيادتهم إلى كأس أوروبا التي أقيمت في 2021.

المصدر: أ ف ب