أول تعليق لرونالدو بعد مشاركته الرسمية الأولى مع النصر السعودي

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، عن سعادته بخوضه أول لقاء رسمي بقميص فريقه الجديد.

وشارك رونالدو، لأول مرة مع النصر، أمس الأحد، في مباراة ضد الاتفاق لحساب الجولة الـ14 من الدوري السعودي.

وعقب المباراة التي انتهت بفوز النصر بهدف دون رد من توقيع البرازيلي أندرسون تاليسكا، نشر رونالدو عبر حسابه على "إنستغرام" صورا له من المباراة، وكتب عليها: "أول مباراة، أول انتصار.. عمل رائع يا شباب".

وأضاف: "شكرا لكل الجماهير على هذا الدعم الرائع".

وكان رونالدو انضم لصفوف النصر، نهاية ديسمبر الماضي في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد.

المصدر: RT