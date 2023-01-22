 
مباشر

البرازيلية أندرادي تشوّه وجه المقاتلة الأمريكية مورفي (فيديو)

الرياضة

البرازيلية أندرادي تشوّه وجه المقاتلة الأمريكية مورفي (فيديو)
Globallookpress Reinaldo Reginato
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ulw8

فازت البرازيلية جيسيكا أندرادي على منافستها الأمريكية لورين مورفي في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن بطولة "UFC 283" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وسيطرت جيسيكا أندرادي سيطرة كاملة على مجريات النزال، ووجهت الكثير من الضربات المبرحة للمقاتلة الأمريكية المخضرمة، التي تلقت كدمات كثيرة وقوية في الوجه، ولكنها استمرت حتى النهائية وخسرت بالنقاط بقرار إجماع الحكام، بنتيجة (30-25، 30-25، 30-26)، في نزال دموي جمعهما على ملعب "جونيس" في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

إقرأ المزيد
"كيس غبي".. مقاتل أوكراني يرقص على أنقاض ضحيته
إقرأ المزيد
المقاتل تيكسيرا يعلن اعتزاله بعد مواجهة دموية (فيديو)
المقاتل تيكسيرا يعلن اعتزاله بعد مواجهة دموية (فيديو)

وحققت جيسيكا أندرادي (31 عاما) انتصارها الرابع والعشرين خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل تسع هزائم.

في المقابل، تعرضت لورين مورفي (39 عاما) للهزيمة السادسة خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل 16 انتصارا.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في اجتماع مع قدامى المحاربين: في الحرب الوطنية العظمى تعددت جنسيات قوات الاحتلال ضد روسيا