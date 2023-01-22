"كيس غبي".. مقاتل أوكراني يرقص على أنقاض ضحيته

أسقط المقاتل الأوكراني إيغور بوتيريا منافسه البرازيلي ماوريسيو روا بالضربة القاضية في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن بطولة "UFC 283" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وتمكن المقاتل الأوكراني من الفوز على متحديه البرازيلي في الجولة الأولى للنزال، الذي جمعهما على ملعب "جونيس" بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وأثار إيغور بوتيريا الجدل بعد الفوز على المقاتل البرازيلي المخضرم، برقصة مستفزة، تعرض على إثرها لانتقادات لاذعة لإساءته لأسطورة الفنون القتالية المختلطة ماوريسيو روا الذي خاض آخر نزال في مسيرته الاحترافية.

Ihor Potieria picks up his first UFC victory at #UFC283, spoiling the retirement fight of the legendary Shogun Rua. #UFC#MMApic.twitter.com/YJTFk7pJWR — MMA DIRT (@MMADIRTcom) January 22, 2023

إقرأ المزيد

قال المقاتل الكندي تانر بوزر: "ليس لديك الحق في أداء مثل هذه الرقصات الغبية عندما تهزم مثل هذه الأسطورة في نزاله الأخير. أنت مجرد كيس غبي".

وحقق إيغور بوتيريا (26 عاما) انتصاره العشرين في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل ثلاث هزائم.

بينما وضع ماوريسيو روا (41 عاما) حدا لمسيرته الاحترافية بعد تعرضه للهزيمة الرابعة عشرة مقابل 27 انتصارا وتعادل واحد.