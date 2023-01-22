"المولد في مهب الريح".. رونالدو يتلاعب بمدافع الاتفاق (فيديو)

خاض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول مباراة له بقميص نادي النصر في دوري "روشن" السعودي لكرة القدم، في مباراته أمام ضيفه الاتفاق (1-0) مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 14 للدوري.

وكاد رونالدو في تسجيل هدفه الأول في الدوري السعودي، عند الدقيقة 78 عندما تلاعب بمدافع الاتفاق سعيد المولد قبل أن يسدد الكرة بيسراه في الزاوية اليسرى القريبة، لكن البرازيلي باولو فيكتور تمكن من إبعاد كرته بقدمه.

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ولم يتمكن رونالد من هز شباك الاتفاق، لكنه ساهم في تسجيل زميله المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا في إحراز هدف الفوز الوحيد "للعالمي" عند الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على استاد "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض.

المصدر: RT