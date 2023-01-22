المقاتل تيكسيرا يعلن اعتزاله بعد مواجهة دموية (فيديو)

أعلن المقاتل البرازيلي غلوفر تيكسيرا اعتزاله بعد خسارته أمام الأمريكي جمال هيل في النزال الي جمعهما اليوم الأحد، ضمن بطولة "UFC 283" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وخسر المخضرم غلوفر تيكسيرا، البالغ من العمر 43 عاما، بالنقاط بقرار إجماع الحكام، بنتيجة (50-44، 50-44، 50-44) نقطة، في نزال مثير جمعهما على ملعب "جونيس" في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

We have a new UFC Light Heavyweight Champion! 🏆



50-44

50-44

50-44



Jamahal Hill scores a unanimous decision victory at #UFC283 👏 pic.twitter.com/vp1bgNmhoB — UFC on BT Sport (@btsportufc) January 22, 2023

وقال تيكسيرا: "في الواقع، أعتقد أنني كنت قاسيا للغاية من أجل مصلحتي، وقوي جدا على صحتي. لا يمكنني الاستمرار بعد الآن".

وأوضح البطل البرازيلي "سأركز طاقتي على أليكس بيريرا، سيحتفظ بحزامه لفترة ثم يرتفع إلى الوزن الثقيل الخفيف".

وأنهى غلوفر تيكسيرا مسيرته الاحترافية التي شهدت 33 انتصارا مقابل 9 هزائم، وبعد أن أصبح ثاني أقدم بطل في تاريخ UFC مرة أخرى في عام 2021 بعد فوزه على يان بلاشفيز.

Glover Teixeira has announced his retirement, thank you Glover 💔#UFC283pic.twitter.com/3FVOjLx0Ld — Combat Sports UK (@CombatSportsUK) January 22, 2023

المصدر: وكالات