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المقاتل تيكسيرا يعلن اعتزاله بعد مواجهة دموية (فيديو)

الرياضة

المقاتل تيكسيرا يعلن اعتزاله بعد مواجهة دموية (فيديو)
Globallookpress Leandro Bernardes
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أعلن المقاتل البرازيلي غلوفر تيكسيرا اعتزاله بعد خسارته أمام الأمريكي جمال هيل في النزال الي جمعهما اليوم الأحد، ضمن بطولة "UFC 283" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وخسر المخضرم غلوفر تيكسيرا، البالغ من العمر 43 عاما، بالنقاط بقرار إجماع الحكام، بنتيجة (50-44، 50-44، 50-44) نقطة، في نزال مثير جمعهما على ملعب "جونيس" في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

وقال تيكسيرا: "في الواقع، أعتقد أنني كنت قاسيا للغاية من أجل مصلحتي، وقوي جدا على صحتي. لا يمكنني الاستمرار بعد الآن".

وأوضح البطل البرازيلي "سأركز طاقتي على أليكس بيريرا، سيحتفظ بحزامه لفترة ثم يرتفع إلى الوزن الثقيل الخفيف".

وأنهى غلوفر تيكسيرا مسيرته الاحترافية التي شهدت 33 انتصارا مقابل 9 هزائم، وبعد أن أصبح ثاني أقدم بطل في تاريخ UFC مرة أخرى في عام 2021 بعد فوزه على يان بلاشفيز.

المصدر: وكالات 

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