تحديد موعد لمناقشة رفع العقوبات المفروضة على كرة القدم الروسية

أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الروسي لكرة القدم سيناقش مع نظيره الأوروبي (UEFA) لمناقشة عودة الأندية والفرق الروسية إلى البطولات الدولية.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر قوله، إنه من المقرر عقد اجتماع يوم 24 يناير الجاري، بين ممثلي الاتحاد الروسي وزملائهما في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لمناقشة الفرص المحتملة لعودة الأندية والفرق الروسية للمشاركة في المباريات الدولية.

وأشارت الوكالة إلى أن الأمين العام للاتحاد الروسي لكرة القدم، مكسيم ميتروفانوف، ورئيس الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، ألكسندر علييف، سيشاركان في هذا الاجتماع.

وفي وقت لاحق، أكدت خدمة الاتصالات في الاتحاد الروسي لكرة القدم، أكد هذه المعلومات لوكالة "تاس".

يذكر أن الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" لكرة القدم، علقا في 28 فبراير الماضي، مشاركة المنتخبات والأندية الروسية في المسابقات الدولية بسبب الوضع في أوكرانيا.

في نهاية نوفمبر 2022، أعلن رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم ألكسندر ديوكوف، عن مبادرة للانضمام إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC).

ولكن بعد عقد اجتماع للجنة التنفيذية، لمناقشة إمكانية مغادرة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، والانتقال إلى الاتحاد الآسيوي للعبة، تم تعليق مناقشة تلك المبادرة.

في 30 ديسمبر 2022، بدأ الاتحاد الروسي لكرة القدم في إنشاء مجموعة عمل للتفاعل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والمنظمات الأخرى فيما يتعلق بعودة الأندية والفرق المحلية للمشاركة في البطولات الرسمية، وتم تعليق مناقشة فكرة الانتقال إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

المصدر: وكالة "تاس"