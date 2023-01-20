"مالك تويتر" يعلق على رفض مدافع روسي ارتداء زي بـ"رمز المثليين" بسبب معتقداته الدينية (فيديو)

أعرب رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مالك "تويتر" عن دعمه للمدافع الروسي إيفان بروفوروف، الذي رفض ارتداء زي برمز مجتمع الميم "المثليين" قبل مباراة فريقه فيلادلفيا لهوكي الجليد.

وأبى إيفان بروفوروف أن يخرج بزي عليه رمز مجتمع الميم "المثليين" على الجليد أثناء تمارين الاحماء قبل مباراة فريقه فيلادلفيا أمام نادي أناهايم (5-2) التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي، ضمن الدوري الوطني لهوكي الجليد للمحترفين (NHL).

ونشر حساب "ماكسويل ماير" على موقع "تويتر" مقطع فيديو قال فيه أحد المحللين إنه إذا رفض اللاعب الروسي بروفوروف ارتداء زي رسمي يحمل رمز المثليين، فيجب طرده من الولايات المتحدة.

وكتب إيلون ماسك رئيس شركة "Tesla" الأمريكية، ومالك موقع "Twitter"، تعليقا على ذلك الفيديو: "لقد تأرجح النواس كثيرا"، لأي إشارة إلى دعمه للاعب الروسي.

وأوضح إيفان بروفوروف عقب المباراة، رفضه الخروج على الجليد بالزي الرسمي للفريق مع رموز المثلية التي تتضارب مع معتقداته الدينية: قائلا: "أحترم اختيار الجميع. خياري هو أن أظل وفيا لنفسي وديني".

المصدر: "وكالة تاس"