يد البحرين تهزم أمريكا في بطولة العالم.. وتتحضر لمواجهة مصر

حقق منتخب البحرين فوزه الأول في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد، المقامة حاليا في بولندا والسويد.

وتغلب منتخب البحرين (32-27) على أمريكا، مساء الخميس، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة.



وارتفع رصيد منتخب البحرين إلى 4 نقاط في المركز الثالث، في حين بقي منتخب أمريكا بلا نقاط في المركز السادس (الأخير).



وسيلتقي المنتخب البحريني مع شقيقه المصري يوم السبت المقبل.

وأكد الأيسلندي آرون كريستيانسون مدرب منتخب البحرين لكرة اليد، أن تطبيق لاعبيه للتعليمات، قاد الأحمر للفوز على أمريكا.

وقال: "سنطوي هذه الصفحة ونركز على مواجهة مصر، ندرك صعوبتها وأنها لن تكون سهلة، يمتلك المنتخب المصري لاعبين جيدين، وسنطبق الخطة الفنية في التدريبات وسأقدم شرحا للاعبين من أجل تطبيق التعليمات في المواجهة".



يذكر أن المجموعة الرابعة تضم أيضا منتخبات مصر والدنمارك وكرواتيا وبلجيكا بخلاف المنتخبين البحريني والأمريكي.



ويشارك في الدور الرئيسي المنتخبات الـ3 الأولى من كل مجموعة من المجموعات الثمانية بالدور التمهيدي للمسابقة، حيث تم تقسيم المنتخبات ال24 على 4 مجموعات، بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة.



وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي سيكون معه رصيده من النقاط الذي حصده في الدور التمهيدي من مواجهاته مع الفريقين المتأهلين معه في نفس مجموعته، مع العلم أن كل منتخب لن يلتقي مرة أخرى مع أي منتخب لعب معه في الدور التمهيدي (أي أن المنتخب المتأهل للدور الرئيسي سيخوض 3 مباريات فقط وستكون ضد منتخبات لم يلعب معها في التمهيدي).



ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة لدور الثمانية، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية، ثم بعدها يقام الدور قبل النهائي ثم النهائي.

المصدر: "وكالات"