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وزارة الرياضة العراقية تدعو الجماهير للانسحاب من محيط ملعب "نهائي خليجي 25"

الرياضة

وزارة الرياضة العراقية تدعو الجماهير للانسحاب من محيط ملعب
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دعت وزارة الرياضة العراقية الجماهير للانسحاب من محيط ملعب "جذع النخلة" الذي يستضيف نهائي "خليجي 25" بين المنتخب العراقي ونظيره العماني بسبب الحشد الجماهيري الكبير.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، عن احتمالية نقل نهائي خليجي 25 إلى بلد ثان في حال استمر الزخم الجماهيري على ماهو عليه الآن.

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وتسعى الجماهير العراقية، لحجز مقاعدها بعد مطالبات الاتحاد العراقي، بضرورة حضور فقط ممن حصل على بطاقات مباراة الختام، في وقت تزايدت أعداد الوافدين لمدينة البصرة من بقية المدن العراقية، علاوة على تخوف قسم من المشجعين من ضياع فرصتهم بالتواجد في الملعب، رغم اقتنائهم تذاكر المباراة.

جدير بالذكر أن حفل ختام بطولة "خليجي 25"، سيستمر لمدة 20 دقيقة، وتم الكشف عن حضور فنان عراقي وآخر عربي، لإحياء الأغاني الخاصة بمسك الختام.

المصدر: "وكالات"

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