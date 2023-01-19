الجماهير العراقية تزحف إلى ملعب مباراة نهائي خليجي 25 قبل 11 ساعة وأنباء عن وفاة مشجع

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الخميس، بأن الجماهير العراقية توافدت على ملعب "جذع النخلة" في مدينة البصرة العراقية الذي يحتضن مباراة نهائي خليجي 25 قبل 8 ساعات من موعد انطلاقها.

وذكر مراسلنا عن مصادر، أن أحد المشجعين توفي بسبب التدافع بين الجماهير في محيط ملعب المباراة، كما تسبب التدافع خارج الملعب بنحو 67 إصابة.

وأضاف، أن القوات الأمنية تعمل على تفريق المشجعين إلى عدة خطوط ومنع دخول الذين لا يحملون بطاقة المباراة النهائية التي ستجمع منتخبي العراق وسلطنة عمان والتي ستنطلق عند الساعة الثامنة بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

إقرأ المزيد

وتسعى الجماهير العراقية، لحجز مقاعدها بعد مطالبات الاتحاد العراقي، بضرورة حضور فقط ممن حصل على بطاقات مباراة الختام، في وقت تزايدت أعداد الوافدين لمدينة البصرة من بقية المدن العراقية، علاوة على تخوف قسم من المشجعين من ضياع فرصتهم بالتواجد في الملعب، رغم اقتنائهم تذاكر المباراة.

جدير بالذكر أن حفل ختام بطولة "خليجي 25"، سينطلق في السادسة إلا ثلث مساء الخميس بتوقيت العراق ويستمر لمدة 20 دقيقة، وتم الكشف عن حضور فنان عراقي وآخر عربي، لإحياء الأغاني الخاصة بمسك الختام.



المصدر: RT