سريوة: لم أتعاط المنشطات وهذه قصتي بالتفاصيل

أبدى نجم نادي الوحدات الأردني أحمد سريوة، استياءه الكبير للأخبار المتداولة والاتهامات بتعاطيه المنشطات، بعد إجرائه اختبار خلال انطلاقة منافسات إياب بطولة دوري المحترفين بكرة القدم.

واستغرب أحمد سريوة كيف يتم تسريب نتيجة فحص المنشطات الذي أجراه اتحاد الكرة منذ الثاني والعشرين من أكتوبر 2022، خلال انطلاقة منافسات إياب بطولة دوري المحترفين بكرة القدم، إلى منصات التواصل الاجتماعي "السوشال ميديا"، واصفا الاتهامات الموجهة بالباطلة بحقه.

وأشار سريوة إلى أنه اضطر يوم 20 أكتوبر 2022، لمراجعة طبيب الأسنان لاستكمال عملية زراعة أحد الأسنان المفقودة لديه، أي قبل لقاء الوحدات والرمثا في إياب بطولة دوري المحترفين بكرة القدم، وعقب انتهاء العملية أوصى الطبيب المختص بضرورة حصول اللاعب على وصفة علاجية وهي حقن (Lincocin و Dexamethasone وfootrex)، وهذه الإبرة بحسب اللاعب تقدم لكل مريض يجري عملية جراحية في الفم بهدف تسكين الألم وإيقاف النزيف والحد من الالتهاب الحاصل.

وتابع: عندما خضنا اللقاء يوم 22 أكتوبر الماضي، تم سحب عينة فحص منشطات مني، لأتفاجأ فيما بعد بأن العينة كانت نتيجتها إيجابية، حيث تم إبلاغي وإبلاغ إدارة نشاط الفريق، لأقدم في حينها تقارير طبية تؤكد صحة كلامي لاتحاد الكرة وتحديداً للجان الطبية التي وقفت على الموضوع مطولا وأكد المعنيون بأن حقنة الـ(Dexamethasone)، يوجد فيها مادة تمت للمنشطات بشكل ضئيل، ولكن لا يعلم بها أي لاعب، ولو علم لما عمل على أخذها تفاديا للوقوع في المحظور، في الوقت الذي قدم به أصحاب الاختصاص في اتحاد الكرة تطمينات للاعب.

وشدد سريوة (28 عاما) في حديثه على أنه سيقدم كافة التقارير الطبية التي يمتلكها لأصحاب الاختصاص للتأكيد على خلو مسؤوليته من تناول أي مادة منشطات محظورة دوليا، في الوقت الذي استهجن به إخفاء اتحاد اللعبة للقضية منذ أشهر، والآن تم تسريبها لوسائل الإعلام عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما تسبب له ولعائلته بإرباك واضح.

المصدر: "wehdatclub.jo"