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مصر تكتسح أمريكا في بطولة العالم لكرة اليد 2023

الرياضة

مصر تكتسح أمريكا في بطولة العالم لكرة اليد 2023
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حقق المنتخب المصري فوزا ساحقا على نظيره الأمريكي (35-16) هدفا في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2023.

وتقدم منتخب "الفراعنة" بفارق 12 هدفا في الشوط الأول (19-7)، وأضاف 16 هدفا آخر في الشوط الثاني مقابل 9 أهداف لمنتخب "العم سام".

وتربع المنتخب المصري على عرش صدارة المجموعة السابعة (G) بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وتأهل بجدارة إلى الدور الرئيسي للبطولة، ورافقه كل من وصيفه الكرواتي والأمريكي صاحب المركز الثالث، بينما احتل المغرب المركز الرابع وانتقل إلى مسابقة كأس الرئيس.

ويضم الدور الرئيسي 24 منتخبا، سيتم تقسيمها على 4 مجموعات بواقع 6 منتخبات في كل منها.

يذكر أن مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد انطلقت في 11 من يناير الجاري وتستمر حتى 29 يناير 2023، وتحتضنها كل من بولندا والسويد.

المصدر: RT 

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