"سوبر الغضب" الإيطالي على الأراضي السعودية

يتواجه عملاقا مدينة ميلانو، الإنتر وميلان اليوم الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض، من أجل الظفر بالكأس السوبر الإيطالية في كرة القدم في أول ألقاب الموسم.

ويقام السوبر الإيطالي في السعودية للمرة الثالثة، بعد أن واجه يوفنتوس نظيره ميلان عام 2018 بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وانتصر لاتسيو على يوفنتوس في العام التالي خلال اللقاء الذي لعب على عشب "مرسول بارك".

وللمرة 218، يلتقي ميلان بنظيره إنتر، في المباراة المعروفة دائما باسم "ديربي الغضب"، أو ديربي الـ"ديلا مادونينا"، حيث يخوض الروسونيري اللقاء بصفته بطل الدوري الإيطالي للموسم الماضي، في حين يحل النيراتزوري في اللقاء كممثلين لبطل كأس إيطاليا.

وتعد آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في سبتمبر الماضي، حيث حقق ميلان انتصارات بنتيجة 3-2 في الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان ميلان ضد الانتر في مباراة ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الايطالي مساء 5 فبراير القادم.

تشكيلة ميلان المتوقعة ضد إنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي

حراسة المرمى: تاتاروسانو.

خط الدفاع: كالابريا - كالولو - توموري - هيرنانديز.

خط الوسط: بن ناصر – بوبيجا - سالماكرز.

خط الهجوم: دياز – لياو - جيرو.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة ضد ميلان في كأس السوبر الإيطالي

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: سكرينيار – اتشيربي – باستوني - دراميان.

خط الوسط: جاجليارديني - تشالهان اوجلو - مجيتريان.

خط الهجوم: ديماركو – مارتينيز - دجيكو.

المصدر: RT+ "وكالات"